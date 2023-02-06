Diyarbakır CANLI YAYIN Deprem bölgesinden son dakika
Diyarbakır'dan deprem bölgesinden canlı yayınla son dakika görüntüleri...
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OTOMATİK OYNAT
03:00
00:37
Adana'da deprem enkazı gökyüzü kamerasında 06.02.2023 | 09:15
01:10
08:04
Osmaniye'de deprem bölgesinden SON DAKİKA canlı yayın 06.02.2023 | 08:37
05:11
AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan 7,4'lük deprem açıklaması 06.02.2023 | 08:23
07:25
08:26
Malatya'da deprem bölgesinden CANLI YAYIN 06.02.2023 | 08:08
11:14
Diyarbakır CANLI YAYIN Deprem bölgesinden son dakika 06.02.2023 | 07:59
30:22
01:03
05:08
28:14
Bahçeli'den konsolosluklarını kapatan ülkelere sert tepki | Video 05.02.2023 | 16:53
12:25
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05:44
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01:25
Terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 15 şüpheli tutuklandı | Video 04.02.2023 | 23:02
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Meksika’da benzin istasyonunda patlama: 2 ölü, 4 yaralı | Video 04.02.2023 | 22:15
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Tekirdağ'da uyuşturucuya geçit yok | Video 04.02.2023 | 20:39