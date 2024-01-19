Donanma TCG Derya ile güç kazanacak! İşte dikkat çeken özellikleri | Video
Mavi Vatan için gurur günü yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TCG Derya ile kavuşacak. TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olacak olan TCG Derya, donanmanın gücüne güç katacak. İşte geminin dikkat çeken özellikleri
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