Video Haber Dünyayı bekleyen felaket! İklim dengesini sağlayan 'Gulfstream' çökecek mi, çökerse neler yaşanacak? | Video
Dünyayı bekleyen felaket! İklim dengesini sağlayan 'Gulfstream' çökecek mi, çökerse neler yaşanacak? | Video

Dünyayı bekleyen felaket! İklim dengesini sağlayan 'Gulfstream' çökecek mi, çökerse neler yaşanacak? | Video

27.07.2023 | 15:42

"El Nino" sıcak hava dalgasıyla giderek ısınan yer küre, bu kez de körfez akıntısının çöke riskiyle karşı karşıya... Atlas Okyanunsu'nun ılımanlaştırıcı körfez akıntısının (Gulfstream) kuvveti 1600 yılın en düşün seviyesine geriledi. Yeni bulgular, felakete yol açabilecek körfez akıntısının yok olmasının sanıldığının aksine yüzyıllar değil yalnızca yıllar alabileceğini ortaya koyuyor. Peki İklim dengesini sağlayan "Gulfstream" çökecek mi?

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