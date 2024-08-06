Elon Musk'tan Yusuf Dikeç paylaşımı! Milyonlarca kişi izledi | Video

Elon Musk, Paris Olimpiyat Oyunları'nda kendine has duruşuyla tanınan milli atıcı Yusuf Dikeç hakkında yapay zekayla hazırlanmış bir video paylaşımı yaptı. Yusuf Dikeç videosu yaklaşık 9 milyon kişi tarafından izlendi.