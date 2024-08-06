Video Haber Elon Musk'tan Yusuf Dikeç paylaşımı! Milyonlarca kişi izledi | Video
Elon Musk'tan Yusuf Dikeç paylaşımı! Milyonlarca kişi izledi | Video

Elon Musk'tan Yusuf Dikeç paylaşımı! Milyonlarca kişi izledi | Video

06.08.2024 | 11:10

Elon Musk, Paris Olimpiyat Oyunları'nda kendine has duruşuyla tanınan milli atıcı Yusuf Dikeç hakkında yapay zekayla hazırlanmış bir video paylaşımı yaptı. Yusuf Dikeç videosu yaklaşık 9 milyon kişi tarafından izlendi.

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