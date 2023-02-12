Video Haber Enkazdan 156 saat sonra kurtulan Semih’in 'Muslera' hayali gerçek oldu | Video
Enkazdan 156 saat sonra kurtulan Semih’in 'Muslera' hayali gerçek oldu | Video

Enkazdan 156 saat sonra kurtulan Semih’in 'Muslera' hayali gerçek oldu | Video

12.02.2023 | 22:35

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 156 saat sonra enkaz altından kurtarılan 9 yaşındaki Semih İnce taraftarı olduğu Galatasaray'ın kalecisi Muslera ile görüntülü görüşerek formasını istedi.

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