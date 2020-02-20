Erdoğan: "İdlib'i Rejime Bırakmayacağız!" | Video

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib harekatı artık bir an meselesidir. Ülkemizin kararlılığını anlamayan rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib'i bırakmayacağız" dedi.