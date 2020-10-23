Eski İYİ Parti Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya: "Bu masada oturmak vatan hainliğidir" | Video

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, A Haber'e flaş açıklamalarda bulundu. Daha önce CHP ve İYİ Parti'nin gizli anayasa planladığını iddia eden Adem Taşkaya "Bu bir suç duyurusudur. FETÖ'nün ana kadrosunun İYİ Parti'lilerle aynı masada buluşması vatan hainliğidir" dedi.