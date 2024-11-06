Video Haber FETÖ elebaşı Gülen'in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video
FETÖ elebaşı Gülen'in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video

FETÖ elebaşı Gülen'in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video

06.11.2024 | 10:55

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

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ABD'de lüks ve rahat bir hayat yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yakın çevresinin örgütün var oluşunu sağlayan dini değerlerden uzak hayat tarzı gözler önüne serildi. Örgüt elebaşı Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve icra heyetinde yer alan Gülen'in bizzat yetiştirdiği 'mollalardan' olan damat Adem Kalaç'ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren 'Ebru TV'nin de yöneticiliğini yaptığı öğrenildi. Adem Kalaç'ın ayrıca Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı olduğu aktarıldı. Hansa Zeynep ile evli olmasından ötürü 'damat' kadrosunda yer alan ve eli oldukça güçlü olan Adem Kalaç'ın dört çocuğu olduğu, bunlardan biri olan Hayreddin Kalaç'ın ise bir ABD askeri olduğu ortaya çıktı. Hayreddin Kalaç'ın New Jersey'de ABD ordusuna subay yetiştiren 'The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers University'de okuduğu, 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun olduğu, mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç'ın da katıldığı belirtildi. Tam bir ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor.
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