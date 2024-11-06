FETÖ elebaşı Gülen'in torununun ABD ordusunda subay olarak görevi yaptığı ortaya çıktı | Video
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın oğlu Hayrettin Kalaç'ın ABD ordusunda teğmen olarak görev yaptığı öğrenildi.
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