Film gibi soygun! Adana'da kadın kılığındaki hırsızların kuyumcu soygunu kamerada | Video

Adana'da kadın müşteri kılığında bir kuyumcuya giren 2 erkek şüpheli, iş yeri sahibi Osman B.'yi yaralayıp, altınları alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına girmiş 2 erkek, müşteri gibi kuyumcuya girdi. Ardından şüphelilerden biri yanında getirdiği tabancayı çıkararak, kuyumcu Osman B.'yi etkisiz hale getirmek istedi. Osman B., direnince çıkan arbedede vurarak yaralayan şüpheliler, etkisiz hale getirdikten sonra aldıkları altınlarla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralı Osman B., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.