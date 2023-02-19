Fuat Oktay, deprem gecesi bir komutanın verdiği talimatı ilk kez anlattı: "Savaştayız arkadaşlar! Gerekirse ölüme gideceksiniz" | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ilimizde büyük yıkım yaşanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem gecesi yaşanan bir olayı anlattı. Oktay, bölgedeki bir komutanın yardım için havalanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geri inen helikopterler için "Savaştayız arkadaşlar. Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz." talimatı verdiğini anlattı.
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