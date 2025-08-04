Gazze’ye 165 tırlık umut! Türk Kızılay’dan 3 bin ton gıda yardımı | Video 04.08.2025 | 12:19 Türk Kızılay’ın, kıtlık şartlarıyla mücadele eden Gazze halkına ulaştırılmak üzere bölgeye gönderdiği yardımlardan 165 tır gıda malzemesi Refah Sınır Kapısı’ndan girmeye başladı. Yardım tırlarında yaklaşık 3 bin ton gıda malzemesi bulunuyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bölgeye daha fazla yardım girişi sağlamak için yoğun çaba sarf eden Türk Kızılay, Filistin Kızılayı'nı hedef alan saldırıyı da kınadı. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bu saldırılar sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açık bir ihlali" dedi. Gazze'de tüm zorluklara rağmen insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, İsrail güçlerinin insani yardım geçişine geçici olarak izin verdiği son bir haftada Mısır Kızılayı iş birliği ile 165 tır gıda malzemesinin Refah Sınır Kapısı'ndan geçişini başlattı. Yaklaşık 3 bin ton gıdadan oluşan yardım, 50 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacına denk geliyor. Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri, yardımların en kısa sürede Gazze halkına ulaşması için çalışmayı sürdürüyor.

Çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteği sağlayan Türk Kızılay, bölgeye Ürdün üzerinden yardım girişi sağlamak için de Ürdün Kızılayı ile koordinasyon halinde çalışıyor.

"YARDIM ÇALIŞANLARI HEDEF DEĞİLDİR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayı merkezine düzenlediği saldırıyı kınayarak şöyle konuştu:

"Yardım ulaştırmak için büyük çaba harcadığımız Gazze'de, bu yardımları canı pahasına dağıtan Filistin Kızılayı çalışanlarının hedef alınması bizler için derin bir üzüntü kaynağı. Ne yazık ki bir yardım çalışanı yaşamını yitirdi, ikisi ağır yaralandı. Kardeş kuruluşumuz Filistin Kızılayı'na yönelik bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. 6 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden insani yardım çalışanı sayısı 480'e ulaştı. Yardım çalışanları hedef değildir ve bu saldırılar sadece uluslararası hukukun değil, insanlığın da açık bir ihlalidir. Türk Kızılay olarak bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmalı, siviller ve yardım çalışanları korunmalıdır."