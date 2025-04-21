Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bashkim Jashari ile bir araya geldi.
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