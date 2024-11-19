Gerçek bir hikaye: Annem Ankara
Gerçek bir hayat hikayesini ekrana getirecek olan, BKM imzalı ‘Annem Ankara’ ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba (yarın) akşamı Kanal D’de başlıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizi seyirciyi 90’lı yıllara götürecek.
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