Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video
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Osman Kavala ağırlaştırılmışmüebbet cezasına çarptırılmıştı. Gezi kalkışmasında neler oldu? Kimler Gezi'de yan yanaydı? Milletin iradesi neden hedef alındı? İşte çarpıcı detaylar...