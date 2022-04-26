Video Haber Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video
Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video

Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video

26.04.2022 | 12:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video 12:19
Gezi kalkışmasında neler oldu? Milletin iradesi neden hedef alındı, kimler yan yanaydı? | Video 26.04.2022 | 12:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 49:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 26.04.2022 | 11:26
SON DAKİKA: Bursa’da meydana gelen uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video 05:32
SON DAKİKA: Bursa'da meydana gelen uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! | Video 26.04.2022 | 10:28
Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz! Hayat sigortası primleri nasıl geri alınacak? | Video 02:25
Kredi çeken herkesi ilgilendiriyor! Sigorta paranızı tek tuşla geri alabilirsiniz! Hayat sigortası primleri nasıl geri alınacak? | Video 26.04.2022 | 09:37
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu’nun elektrik şovu duvara tosladı | Video 03:46
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı | Video 26.04.2022 | 01:31
Son dakika: HDP’lileri yanına alan CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı tehdit etti | Video 01:48
Son dakika: HDP'lileri yanına alan CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı tehdit etti | Video 26.04.2022 | 01:30
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu’nun elektrik şovu duvara tosladı | Video 01:25
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı | Video 26.04.2022 | 00:35
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu’nun elektrik şovu duvara tosladı | Video 03:29
Son dakika: Bakan Dönmez belgeleriyle paylaştı! Kılıçdaroğlu'nun elektrik şovu duvara tosladı | Video 26.04.2022 | 00:27
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Sivil Anayasa’ mesajı! ’Tartışmalar bitmeyecektir’ | Video 11:59
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Sivil Anayasa' mesajı! 'Tartışmalar bitmeyecektir' | Video 25.04.2022 | 21:12
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala’nın cezası belli oldu | Video 02:20
Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu | Video 25.04.2022 | 19:29
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz | Video 37:39
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz | Video 25.04.2022 | 19:32
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Joe Biden’a ’1915 Olayları’ tepkisi! ’Bağışlamamız mümkün değil’ | Video 07:37
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Joe Biden'a '1915 Olayları' tepkisi! 'Bağışlamamız mümkün değil' | Video 25.04.2022 | 19:25
SON DAKİKA: Bursa’da tek motorlu eğitim uçağı sokağa düştü! İşte olay yerinden görüntüler! | Video 05:07
SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı sokağa düştü! İşte olay yerinden görüntüler! | Video 25.04.2022 | 16:24
Bursa’da eğitim uçağı düşmüştü! Vali Yakup Canbolat: 2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti! | Video 01:13
Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Vali Yakup Canbolat: "2 pilotumuz maalesef hayatını kaybetti!" | Video 25.04.2022 | 16:09
SON DAKİKA: Bursa’da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video 03:50
SON DAKİKA: Bursa'da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video 25.04.2022 | 15:32
SON DAKİKA! Bursa’da uçak evlerin arasına düştü! Peş peşe patlamalar | Video 00:38
SON DAKİKA! Bursa'da uçak evlerin arasına düştü! Peş peşe patlamalar | Video 25.04.2022 | 15:44
SON DAKİKA! Bursa’da uçak kazası! Evlerin arasına düştü! İşte ilk görüntüler | Video 00:08
SON DAKİKA! Bursa'da uçak kazası! Evlerin arasına düştü! İşte ilk görüntüler | Video 25.04.2022 | 15:27
Hilal Kaplan | Rekabet Kurumu raporuna dikkat 04:44
Hilal Kaplan | Rekabet Kurumu raporuna dikkat 25.04.2022 | 15:22
Melih Altınok | Bırak Garo bu işleri! 04:32
Melih Altınok | Bırak Garo bu işleri! 25.04.2022 | 15:02
Mahmut Övür | Gerekirse Kandil’e kadar... 07:15
Mahmut Övür | Gerekirse Kandil'e kadar... 25.04.2022 | 14:58

Osman Kavala ağırlaştırılmışmüebbet cezasına çarptırılmıştı. Gezi kalkışmasında neler oldu? Kimler Gezi'de yan yanaydı? Milletin iradesi neden hedef alındı? İşte çarpıcı detaylar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA