Hamza Dağ ile CHP broşürü dağıtan gençler arasında gülümsetern diyalog | Video
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi. Dağ'ın CHP'li belediye başkanının broşürünü dağıtan gençlerle diyaloğu gülümsetti.
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