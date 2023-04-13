Video Haber Hasan Basri Yalçın | AK Parti'nin seçim hazırlığı
Hasan Basri Yalçın | AK Parti'nin seçim hazırlığı

Hasan Basri Yalçın | AK Parti'nin seçim hazırlığı

13.04.2023 | 16:16

Hasan Basri Yalçın'ın 13.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Salih Tuna | Bunların yeni dostları 03:39
Salih Tuna | Bunların yeni dostları 13.04.2023 | 16:18
Hasan Basri Yalçın | AK Parti’nin seçim hazırlığı 03:37
Hasan Basri Yalçın | AK Parti'nin seçim hazırlığı 13.04.2023 | 16:16
Mehmet Barlas | CHP’den ’PKK ile müzakere’ sözü 03:47
Mehmet Barlas | CHP'den 'PKK ile müzakere' sözü 13.04.2023 | 16:14
Mahmut Övür | 20 yıl sonra hâlâ umut olmak 04:30
Mahmut Övür | 20 yıl sonra hâlâ umut olmak 13.04.2023 | 16:10
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’dan HDP’ye ittifak mesajı: Ülkeyi dostlarımızla yöneteceğiz... | Video 01:33
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'ye ittifak mesajı: "Ülkeyi dostlarımızla yöneteceğiz..." | Video 13.04.2023 | 15:44
TV5’te skandal iftar programı! Mehmet Ali Kayacı Başkan Erdoğan’ı küstah sözlerle hedef aldı | Video 02:18
TV5'te skandal iftar programı! Mehmet Ali Kayacı Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı | Video 13.04.2023 | 15:04
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia İtuma’nın şüpheli ölümü! Son görüntüsü ortaya çıktı... | Video 00:54
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia İtuma'nın şüpheli ölümü! Son görüntüsü ortaya çıktı... | Video 13.04.2023 | 13:21
CHP’lilerin ’HDP ile PKK ayrı’ iddiaları TİP’li Ahmet Şık’ın sözlerini akıllara getirdi: HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok | Video 01:16
CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: "HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok" | Video 13.04.2023 | 12:35
TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışman olarak gösterdi | Video 01:14
TBMM’de maaş skandalı! CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz kuzenini danışman olarak gösterdi | Video 13.04.2023 | 10:56
PKK’nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit’ten Kılıçdaroğlu’na ve 7’li koalisyona destek: AK Parti ve MHP yenilmeli | Video 01:03
PKK'nın üst düzey yöneticisi Helin Ümit'ten Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek: "AK Parti ve MHP yenilmeli" | Video 13.04.2023 | 09:39
İçişleri Bakanı Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 12:44
İçişleri Bakanı Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu | Video 13.04.2023 | 08:35
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan’da şehitler anıtını ziyaret etti | Video 01:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan’da şehitler anıtını ziyaret etti | Video 13.04.2023 | 08:39
Lütfi Doğan’ın Kılıçdaroğlu’na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu | Video 02:48
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu | Video 13.04.2023 | 00:55
Fatih Portakal’dan çok konuşulacak iddia: Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek olursa… | Video 01:27
Fatih Portakal’dan çok konuşulacak iddia: "Eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilecek olursa…" | Video 12.04.2023 | 16:29
Depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı! Hayırsever iş adamlarından örnek davranış | Video 03:43
Depremzede çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı! Hayırsever iş adamlarından örnek davranış | Video 12.04.2023 | 16:18
AKM-Gar-Kızılay hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda... | Video 02:22
AKM-Gar-Kızılay hattı açıldı! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda... | Video 12.04.2023 | 16:13
SON DAKİKA: AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 31:50
SON DAKİKA: AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 12.04.2023 | 15:46
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’tan Sadullah Ergin çıkışı: Meclis’e geldiğinde o günlerin hesabını versin | Video 00:29
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan Sadullah Ergin çıkışı: "Meclis'e geldiğinde o günlerin hesabını versin" | Video 12.04.2023 | 15:23
AKM-Gar-Kızılay metro hattı Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan açıklamalar | Video 05:38
AKM-Gar-Kızılay metro hattı Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan açıklamalar | Video 12.04.2023 | 14:22
Başkan Erdoğan üniversite öğrencilerine müjdeyi vermişti! Cep telefonu, tablet ve bilgisayarda ÖTV ne kadar düşecek? | Video 03:29
Başkan Erdoğan üniversite öğrencilerine müjdeyi vermişti! Cep telefonu, tablet ve bilgisayarda ÖTV ne kadar düşecek? | Video 12.04.2023 | 13:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA