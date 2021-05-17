Video Haber Hasan Basri Yalçın | Fantastik film değil. Millet İttifakı gerçeği

Hasan Basri Yalçın | Fantastik film değil. Millet İttifakı gerçeği

Hasan Basri Yalçın | Fantastik film değil. Millet İttifakı gerçeği
17.05.2021 | 15:33

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Hasan Basri Yalçın'ın 17.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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