Hastaneye yetişmeye çalışan kadın metrobüste doğum yaptı

Esenyurt'ta doğum sancıları artan Hanife Mete, hastaneye gitmek için taksi bulamayınca eşiyle birlikte metrobüse bindi. Cennet Mahallesi durağında, doğumun başlaması üzerine metrobüs şoförü aracı durdurdu. Hanife Mete, eşi Cemal Mete'nin de yardımıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı.