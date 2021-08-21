Video Haber Hükümetin yeni memur maaş zam teklifi ne zaman belli olacak? Sendikalar yeni zam teklifi bekliyor...

Hükümetin yeni memur maaş zam teklifi ne zaman belli olacak? Sendikalar yeni zam teklifi bekliyor...

Hükümetin yeni memur maaş zam teklifi ne zaman belli olacak? Sendikalar yeni zam teklifi bekliyor...
21.08.2021 | 11:27

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4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin yeni zam teklifini bugün sunması bekleniyor.

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Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmelerin bugünkü bölümünde, öncelikle kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin son değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından ise sözleşme görüşmelerinin en kritik ayağı olan maaş artışlarının görüşülmesi ve hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.

Anlaşma sağlanamazsa kararı Hakem Kurulu verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği yarın akşam itibarıyla sona erecek.

Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.

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