İBB soruşturmasında yeni görüntüler! Balya balya paralar böyle ele geçirildi | Video
İBB'deki terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis, 50 milyon dolar değerindeki üç villayı Ekrem İmamoğlu’na 15 milyon liraya devreden Ali Nuhoğlu'nu ofisinde 40 milyon lirayla yakaladı. Öte yandan Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı'nın işyerlerinde ele geçirilen paralara dair görüntüler de paylaşıldı. İşte detaylar...
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