Video Haber İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video
İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video

İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video

10.02.2023 | 12:25

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş Havaalanı’ndan helikopterlerle vatandaşlara ihtiyaç malzemesi sevkiyatının devam ettiğini bildirdi.

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