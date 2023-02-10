İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş Havaalanı’ndan helikopterlerle vatandaşlara ihtiyaç malzemesi sevkiyatının devam ettiğini bildirdi.
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