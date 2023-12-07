Video Haber İngiltere ve İskoçya’da Filistin destekçilerinden F-35 parçaları üreten firmaların önünde protesto
İngiltere ve İskoçya’da Filistin destekçilerinden F-35 parçaları üreten firmaların önünde protesto

İngiltere ve İskoçya’da Filistin destekçilerinden F-35 parçaları üreten firmaların önünde protesto

07.12.2023 | 22:52

İngiltere ve İskoçya’da Filistin destekçileri, F-35 tipi savaş uçaklar için parça üreten savunma sanayi firmalarının önünde protesto düzenledi.

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