Video Haber İnsanlar sokağa çıkmayınca domuzlar ormandan şehre indi | Video

İnsanlar sokağa çıkmayınca domuzlar ormandan şehre indi | Video

İnsanlar sokağa çıkmayınca domuzlar ormandan şehre indi | Video
24.04.2020 | 15:39
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Muğla Marmaris’te sokağa çıkma yasağı sonrası insanlar sokağa çıkmayınca domuz sürüsü ormandan Marmaris’e indi. Bir vatandaş çektiği görüntüde domuzlar için “İşte domuzlarımız” diye espri yapıp videoyu paylaştı

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