Video Haber Instagram açılacak mı? Instagram toplantısında hangi konular konuşulacak?
Instagram açılacak mı? Instagram toplantısında hangi konular konuşulacak?

Instagram açılacak mı? Instagram toplantısında hangi konular konuşulacak?

05.08.2024 | 11:55

Ulaştırma Bakanlığı ve Instagram yetkililerinin toplantısında hangi konular konuşulacak? Instagram açılacak mı? A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında son gelişmeleri aktardı...

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