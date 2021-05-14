İsrail Gazze’de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları… | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
İsrail Gazze’de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları… | Video 14.05.2021 | 02:00
01:42
00:21
01:54
02:59
İsrail’in birçok kentinde yeniden siren sesleri yükseldi | Video 14.05.2021 | 00:19
00:39
Ağrı’da alçak saldırı: 1 şehit | Video 13.05.2021 | 23:45
00:50
Yaralanan AA muhabirinin hastaneye kaldırılış görüntüleri A Haber’de | Video 13.05.2021 | 23:02
02:34
09:35
01:52
01:30
Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı | Video 13.05.2021 | 20:06
03:02
02:21
00:49
01:45
Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi | Video 13.05.2021 | 18:33
07:04
02:13
02:57
İngiltere’de normalleşmede 3. kademe! Tüm detaylar A Haber’de… | Video 13.05.2021 | 17:56
01:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak" 13.05.2021 | 16:40
İşgalci İsrail güçlerinin bombardımanı esnasında Gazze’deki anne ve çocuklarının çığlıklarının duyulduğu bir video sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Anne ve çocuklarının çaresizliği İsrail güçlerinin sivil yerleşim bölgelerini vurarak insanlık suçu işlediğini gösteriyor.