İsrail Gazze’de sivilleri vuruyor! Anne ve çocuklarının çığlıkları… | Video

İşgalci İsrail güçlerinin bombardımanı esnasında Gazze’deki anne ve çocuklarının çığlıklarının duyulduğu bir video sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Anne ve çocuklarının çaresizliği İsrail güçlerinin sivil yerleşim bölgelerini vurarak insanlık suçu işlediğini gösteriyor.