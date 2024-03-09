İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine “Bozdoğan-10” operasyonları: 20 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 2 ilde DHKP/C ve MLKP Terör Örgütlerine yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-10” operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı.
"SİZLERİN DUASI VE DESTEĞİYLE SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda; DHKP/C Terör Örgütü içerisinde "aranıyor" durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan, örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
MLKP Terör Örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü Kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu: çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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