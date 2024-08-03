İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde Gazze şehitleri için Kur'an-ı Kerim tilaveti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için; tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı. Şehit Haniye’nin son çağrısı ile bugün tüm dünya ayağa kalktı. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar Filistin’e destek için meydanlara aktı. Filistin'e destek mitinginde Gazze şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.