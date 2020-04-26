İsveç'te tedavi edilmeyen corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi. Emrullah Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, "Haberimiz Anadolu Ajansında yayımlandıktan sonra onlarca yetkiliden telefon aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi. Gülüşken'i taşıyan ambulans uçak 13.40'ta Ankara'ya iniş yaptı.