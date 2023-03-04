İYİ Parti’nin yol haritası ne? Göreve geri dönen Cihan Paçacı’dan açıklama: "Masadan kalkmadık, kaldırıldık" | Video

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in dünkü açıklamalarının ardından siyaset koridorlarında baş döndüren trafik yaşanıyor. Son açıklama Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sözleri nedeniyle görevden ayrılan ve dün tekrar görevine dönen Cihan Paçacı'dan geldi. Paçacı, "Biz masadan kalkmadık belki kaldırıldık diyebiliriz." yorumunu yaptı.