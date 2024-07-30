İzmir Urla'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale...

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık bir alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.