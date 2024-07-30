Video Haber İzmir Urla'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale...
İzmir Urla'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale...

İzmir Urla'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale...

30.07.2024 | 20:37

İzmir'in Urla ilçesindeki ormanlık bir alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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