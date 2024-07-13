İzmir’de elektrik akımına kapilan iki arkadaş el ele ölüme gitti
İzmir’de yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) suya bastığında elektrik akımına kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapıldı. Ağırlı’nın iki arkadaşı kaldırdıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarlayarak yaşamını yitirdi.
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