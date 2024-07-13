Video Haber İzmir’de elektrik akımına kapilan iki arkadaş el ele ölüme gitti
İzmir’de elektrik akımına kapilan iki arkadaş el ele ölüme gitti

İzmir’de elektrik akımına kapilan iki arkadaş el ele ölüme gitti

13.07.2024 | 01:41

İzmir’de yağıştan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay (44) suya bastığında elektrik akımına kapıldı. Arkadaşını kurtarmaya çalışan Özge Ceren Deniz (23) de akıma kapıldı. Ağırlı’nın iki arkadaşı kaldırdıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarlayarak yaşamını yitirdi.

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