İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı
Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail birliklerinin içine kadar sızdığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı 05.12.2023 | 18:37
02:42
Antalya’da yangın paniği: Yaşlı kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı 05.12.2023 | 18:37
01:50
SON DAKİKA | Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ihraç edildi 05.12.2023 | 18:03
01:25
Irak'ın kuzeyinde SİHA ile operasyon | Video 05.12.2023 | 16:12
02:26
00:17
Hakurk bölgesinde teröristlere ait 800 Doçka mühimmatı ele geçirildi | Video 05.12.2023 | 15:48
02:46
01:07
FETÖ/PDY üyesi eski emniyet müdürü Aksaray'da yakalandı | Video 05.12.2023 | 13:56
07:22
Başkan Erdoğan: "Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkes" | Video 05.12.2023 | 13:35
08:54
Nusret - 2023 Davet Tatbikatı devam ediyor | Video 05.12.2023 | 12:13
23:32
02:29
5 bin TL ikramiye hesaplara ne zaman yatacak? | Video 05.12.2023 | 11:35
23:14
Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi | Video 05.12.2023 | 10:51
01:42
06:18
Başkan Erdoğan, EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti | Video 05.12.2023 | 08:34
00:12
Dilan Polat’ın evinde gözaltına alındılar… İkisi de sınır dışı edilecek 05.12.2023 | 00:12
04:04
Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 04.12.2023 | 22:18
04:05
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, İYİ Parti’nin kararını değerlendirdi 04.12.2023 | 19:21
06:06
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır! 04.12.2023 | 19:18
00:41
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı 04.12.2023 | 17:55