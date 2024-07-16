Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de toplandı. Başkan Erdoğan, milyonları ilgilendiren kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomide uygulanan programa ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz alacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç ivmelenecek. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor." ifadelerini kullandı.