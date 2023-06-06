Video Haber Kalıcı konutlar yükseliyor! İşte afet bölgesindeki örnek daire… | Video
Kalıcı konutlar yükseliyor! İşte afet bölgesindeki örnek daire… | Video

Kalıcı konutlar yükseliyor! İşte afet bölgesindeki örnek daire… | Video

06.06.2023 | 13:44

Asrın felaketinden etkilenen kentlerde kalıcı konutlar inşa ediliyor. Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılıyor. 2+1 konutlar 80 metrekare, 3+1 92 metrekare olacak. 319 bin konutun bir yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. 11 ilde toplam 650 bin kalıcı konut yapılacak. Son durumu Hatay'da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı..

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