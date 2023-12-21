Kalyoncu ailesinin acı günü! Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kalyoncu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu’nun eniştesi, vakfın üyesi diş hekimi Songül Kalyoncu’nun eşi Fahri Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti. Fahri Cengiz Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı. Fahri Cengiz Kalyoncu Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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