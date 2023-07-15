Kamufle olan keskin nişancı videosuna büyük ilgi 15.07.2023 | 16:03 Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurtik Dağı’ında görev yapan keskin nişancının görüntüleri paylaşıldı. Terör örgütlerine nefes aldırmayan operasyonlarda görevli Özel Harekat timindeki keskin nişancının videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında başarıyla terörle mücadele görevini yürüten Özel harekat polisleri, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. PKK terör örgütü başta olmak üzere terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen Polis özel harekat timleri terörle mücadelede ön saflarda yer alıyor.

KURTİK DAĞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Muş Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğüne bağlı timler Kurtik Dağı'nda arazi taraması yaparken görüntülendi. Arazi taramasına katılan Özel Harekat timindeki keskin nişancı kamuflajla adeta hiç görünmez hale geldi. Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından keskin nişancının görev sırasındaki o görüntüleri paylaşıldı. Görüntü sosyal medyada yoğun ilgi görürken kısa süre içerisinde yüzbinlerce izlenme sayısına ulaştı.