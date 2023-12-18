Video Haber Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu cipin roketle vurulduğu görüntüleri yayınladı
Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu cipin roketle vurulduğu görüntüleri yayınladı

Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu cipin roketle vurulduğu görüntüleri yayınladı

18.12.2023 | 23:18

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Beyt Lahya’da İsrail konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin içinde bulunduğu bir cipin roketle vurulduğu görüldü.

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