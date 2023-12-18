Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin bulunduğu cipin roketle vurulduğu görüntüleri yayınladı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Beyt Lahya’da İsrail konvoyuna düzenlenen saldırıda çok sayıda İsrail askerinin içinde bulunduğu bir cipin roketle vurulduğu görüldü.
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