Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! İşte hastane saldırısından ilk görüntüler!

GAZZE SON DAKİKA | İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceği mesajını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise skandal bir karar çıktı. Son gelen Gazze Sağlık Bakanlığı açıklaması ise vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 500 şehit var. Korkunç görüntüler var... Gazze'de son durum...