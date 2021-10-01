Video Haber 'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi! | Video
'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi! | Video

'Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Yarışmacı, 'Kim Milyoner Olmak İster’de ‘John Wick’ sorusundan elendi! | Video

01.10.2021 | 23:31

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ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yayınlanan bu bölümde Necmettin Korkutan isimli yarışmacı, yarışmada başarılı bir performans sergiledi. 100 bin TL’lik ödüle kadar gelen yarışmacı, ‘John Wick’ ile ilgili soruyu doğru cevaplasaydı 200 bin TL’lik soruyu açtıracaktı. İşte gecede yaşananlar…

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