Konya'da 'İz Bırakan Ezgiler’ konseri! Bakan Kasapoğlu'da sahnede ezgi seslendirdi | Video
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma oyunları kapsamında ‘İz Bırakan Ezgiler’ konserinde sanatçılarla birlikte sahnede ezgi seslendirdi.