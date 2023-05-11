Video Haber Mahmut Övür | Akşener'de 'itiraf' eder mi?
Mahmut Övür | Akşener'de 'itiraf' eder mi?

Mahmut Övür | Akşener'de 'itiraf' eder mi?

11.05.2023 | 16:54

Mahmut Övür'ün 11.05.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Salih Tuna | Benim de İnce’ye bir çağrım var 03:30
Salih Tuna | Benim de İnce'ye bir çağrım var 11.05.2023 | 17:02
Haşmet Babaoğlu | Bu kadar açık, ötesi yok! 00:51
Haşmet Babaoğlu | Bu kadar açık, ötesi yok! 11.05.2023 | 17:00
Hasan Basri Yalçın | HDP desteğinin bedeli 03:04
Hasan Basri Yalçın | HDP desteğinin bedeli 11.05.2023 | 16:57
Mahmut Övür | Akşener’de ’itiraf’ eder mi? 03:48
Mahmut Övür | Akşener'de 'itiraf' eder mi? 11.05.2023 | 16:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Ankara’da önemli açıklamalar | Video 42:29
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar | Video 11.05.2023 | 15:20
CHP ve İYİ Parti’nin mitingte toplayamadığı kalabalığı Hulusi Akar piknik alanında topladı | Video 00:40
CHP ve İYİ Parti'nin mitingte toplayamadığı kalabalığı Hulusi Akar piknik alanında topladı | Video 11.05.2023 | 15:48
Muharrem İnce adaylıktan çekildi! FETÖ ve CHP’den kaset operasyonu | Video 01:29
Muharrem İnce adaylıktan çekildi! FETÖ ve CHP'den kaset operasyonu | Video 11.05.2023 | 15:10
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı | Video 00:15
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı | Video 11.05.2023 | 14:38
7’li masa adına operasyon çeken KONDA’nın Kurucusu Tarhan Erdem’in oğlu Aydın Erdem ’Erdoğan gitsin’ videosu çekmiş! 00:13
7'li masa adına operasyon çeken KONDA'nın Kurucusu Tarhan Erdem'in oğlu Aydın Erdem 'Erdoğan gitsin' videosu çekmiş! 11.05.2023 | 14:07
Başkan Erdoğan’dan emekli ve memurlara müjde! En düşük memur maaşı 22 bin TL’ti bulacak! | Video 07:13
Başkan Erdoğan'dan emekli ve memurlara müjde! "En düşük memur maaşı 22 bin TL'ti bulacak! | Video 11.05.2023 | 13:51
Ahmet Şık ‘Atatürk’ü seviyor musunuz’ sorusuna bu yanıtı verdi! Eski CHP’li isyan etti: PKK’nın gönüldaşı | Video 00:43
Ahmet Şık ‘Atatürk’ü seviyor musunuz’ sorusuna bu yanıtı verdi! Eski CHP’li isyan etti: "PKK’nın gönüldaşı" | Video 11.05.2023 | 13:49
Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video 02:13
Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı | Video 11.05.2023 | 11:44
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Haber’de | Video 38:23
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu A Haber'de | Video 11.05.2023 | 10:51
21 yılda Türkiye’nin sağlık dönüşümü! Hayal gibi görünen sağlık sistemi gerçek oldu | Video 09:00
21 yılda Türkiye’nin sağlık dönüşümü! Hayal gibi görünen sağlık sistemi gerçek oldu | Video 11.05.2023 | 06:50
AK Parti’den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir | Video 02:15
AK Parti'den yeni seçim reklam filmi: Şarkılarımız da Reis gibi millidir, yerlidir, efsanedir | Video 10.05.2023 | 23:46
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı | Video 03:04
Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı | Video 10.05.2023 | 23:35
KIZILELMA belgeseli yayınlandı | Video 04:13
KIZILELMA belgeseli yayınlandı | Video 10.05.2023 | 22:38
14 Mayıs Genel Seçimleri’nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak | Video 00:47
14 Mayıs Genel Seçimleri'nin nabzı ATV ve A Haber ekranlarında atacak | Video 10.05.2023 | 21:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Mardin’de önemli açıklamalar | Video 49:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar | Video 10.05.2023 | 19:40
Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı | Video 01:04
Freni boşalan minibüs ticari taksiye çarptı: 2 yaralı | Video 10.05.2023 | 18:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA