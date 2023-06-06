Mahmut Övür | Mazlum coğrafyaların liderleri
Mahmut Övür'ün 06.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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Mahmut Övür | Mazlum coğrafyaların liderleri 06.06.2023 | 15:58
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SON DAKİKA: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu | Video 05.06.2023 | 19:47
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