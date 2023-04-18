"Marmaris'i şantiyeye çevirdiler"
Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Marmaris’i şantiyeye çeviren ve aylardır bitirilemeyen çalışması, tatilcileri ve turizmcileri isyan ettirdi. İş makinalarının kapattığı yat limanında turistler adım atacak yer bulamadı. Büyükşehir’den umudunu kesen bölge esnafı, kolları sıvadı. Kazılan yerlere beton dökmeye başladı. Bünyamin Sarı, “Bizler turistlerle beraber inşaat yapıyoruz. Tatilciler toz duman içinde. Turizmi cehenneme çevirdiler” diyerek isyan etti.
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