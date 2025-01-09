Mavi Vatan’da dev tatbikat | Video

Mavi Vatan'da milli menfaatleri ile Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi gibi stratejik bölgelerde deniz güvenliğini kararlı şekilde sağlayan Türk donanması, tatbikatlarla gücüne güç katıyor. Deniz Kuvvetleri'nce Mavi Vatan-2025 Tatbikatı 7-16 Ocak'ta gerçekleştiriliyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü ise üst düzey katılımla bugün yapılacak. Tatbikata 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılıyor. Mavi Vatan gibi tatbikatlarla Deniz Kuvvetleri'nin personelinin eğitim seviyesi artıyor ve asimetrik tehditlere karşı hazırlıkları güçlendiriliyor. Mavi Vatan 2025'in fiili safhası, gemilerin 6 Ocak'tan itibaren üs limanlarından intikalleriyle başladı, bugün Aksaz Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü icra edilecek. 10-11 Ocak tarihlerinde liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekâta hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek. Son safhada 14-16 Ocak tarihlerinde çok tehditli ortamda harekât faaliyetleri icra edilecek. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı kapsamında 115 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda teşkil edildi.