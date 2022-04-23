Video Haber Mehmet Barlas | 23 Nisan ve Kılıçdaroğlu'nun çocuksu davranışları
Mehmet Barlas | 23 Nisan ve Kılıçdaroğlu'nun çocuksu davranışları

Mehmet Barlas | 23 Nisan ve Kılıçdaroğlu'nun çocuksu davranışları

23.04.2022 | 15:19

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Mehmet Barlas'ın 23.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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