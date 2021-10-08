Video Haber Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası
Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası

Mehmet Barlas | Akşener’in hayal dünyası

08.10.2021 | 15:23

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Mehmet Barlas'ın 08.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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