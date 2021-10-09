Video Haber Mehmet Barlas | Barışı özlüyoruz
Mehmet Barlas | Barışı özlüyoruz

Mehmet Barlas | Barışı özlüyoruz

09.10.2021 | 13:09

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Mehmet Barlas'ın 09.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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