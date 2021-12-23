Video Haber Mehmet Barlas | Meğer Erdoğan neleri aşmış...
Mehmet Barlas | Meğer Erdoğan neleri aşmış...

Mehmet Barlas | Meğer Erdoğan neleri aşmış...

23.12.2021 | 12:48

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın | Şimdi öğrendiniz mi? 04:28
Hasan Basri Yalçın | Şimdi öğrendiniz mi? 23.12.2021 | 12:56
Engin Ardıç | Vurduranlar vurdurmayanlar 03:08
Engin Ardıç | Vurduranlar vurdurmayanlar 23.12.2021 | 12:54
Mahmut Övür | ‘O Adam’ neden hep kazanıyor, ötekiler kaybediyor? 04:18
Mahmut Övür | ‘O Adam’ neden hep kazanıyor, ötekiler kaybediyor? 23.12.2021 | 12:51
Mehmet Barlas | Meğer Erdoğan neleri aşmış... 03:04
Mehmet Barlas | Meğer Erdoğan neleri aşmış... 23.12.2021 | 12:48
Son Dakika: Tutuklu Osman Kavala hakkında yeni gelişme! 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı | Video 00:24
Son Dakika: Tutuklu Osman Kavala hakkında yeni gelişme! 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı | Video 23.12.2021 | 12:20
Son Dakika: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri... | Video 03:11
Son Dakika: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca hayatını kaybetti! İşte son görüntüleri... | Video 23.12.2021 | 11:39
İYİ Partili Durmuş Yılmaz’dan Alım fırsatı sözlerine açıklama | Video 02:07
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan "Alım fırsatı" sözlerine açıklama | Video 23.12.2021 | 10:12
Son dakika haberi | Vergi muafiyeti kanun teklifi TBMM’de kabul edildi | Video 01:39
Son dakika haberi | Vergi muafiyeti kanun teklifi TBMM'de kabul edildi | Video 23.12.2021 | 00:40
Takla atan aracın çarptığı koruma demirleri, başka araca ok gibi saplandı: 1 yaralı | Video 01:37
Takla atan aracın çarptığı koruma demirleri, başka araca ok gibi saplandı: 1 yaralı | Video 22.12.2021 | 23:02
Grevdeki işçiler CHP ilçe binasını işgal etti | Video 01:36
Grevdeki işçiler CHP ilçe binasını işgal etti | Video 22.12.2021 | 20:51
Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 03:15
Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 22.12.2021 | 20:30
Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor | Video 00:40
Halk Ekmek’te gerçekler ortaya çıkıyor | Video 22.12.2021 | 18:50
Saadet Partisi, HDP’nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler | Video 00:24
Saadet Partisi, HDP'nin ziyaretinden memnun! Apar topar açıklama yapıp basın toplantısını bitirdiler | Video 22.12.2021 | 18:42
Son dakika: Memura zam için Ankara’da kritik temaslar! Memur-Sen’den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik | Video 02:50
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik | Video 22.12.2021 | 18:07
Kuyumcu soygunu kamerada | Video 02:24
Kuyumcu soygunu kamerada | Video 22.12.2021 | 17:49
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü | Video 00:38
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan Başbakanı Brnabiç ile görüştü | Video 22.12.2021 | 16:19
Engin Ardıç | Ekonomiyi ideolojiye kurban edenler 03:24
Engin Ardıç | Ekonomiyi ideolojiye kurban edenler 22.12.2021 | 15:24
Yavuz Donat | Keçiören’de pazar ekonomisi 05:55
Yavuz Donat | Keçiören’de pazar ekonomisi 22.12.2021 | 15:21
Hilal Kaplan | Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza? 03:56
Hilal Kaplan | Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza? 22.12.2021 | 15:18
İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video 00:40
İBB Halk Ekmek büfelerinde ekmek sıkıntısı | Video 22.12.2021 | 15:13

Mehmet Barlas'ın 23.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA