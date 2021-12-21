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OTOMATİK OYNAT
01:49
Mehmet Barlas | Neler yaşamadık ki? 21.12.2021 | 12:35
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Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine kredi ve burs müjdesi | Video 20.12.2021 | 20:41
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Başkan Erdoğan’dan memurlara müjde | Video 20.12.2021 | 20:11
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NATO’dan yeni yıl koreografisi | Video 20.12.2021 | 18:48
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kerkük açıklaması | Video 20.12.2021 | 16:06
Mehmet Barlas'ın 21.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...