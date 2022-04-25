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Mehmet Barlas | Rusya-Ukrayna savaşında kafalar karışık 25.04.2022 | 12:35
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Haşmet Babaoğlu | Doğruya doğru 25.04.2022 | 12:32
01:23
SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma | Video 25.04.2022 | 12:13
06:05
02:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı | Video 24.04.2022 | 00:24
05:50
CHP'de 'rant ve yolsuzluk' tartışması | Video 23.04.2022 | 21:27
01:11
Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 23.04.2022 | 20:39
04:55
03:26
Başkan Erdoğan çocuklarla bir araya geldi | Video 23.04.2022 | 18:08
01:40
Bakan Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü | Video 23.04.2022 | 17:59
03:31
01:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan etkinliğinde çocuklarla şarkı söyledi | Video 23.04.2022 | 15:33
04:09
Melih Altınok | Meral Akşener bile kafa bulmak zorunda kaldı! 23.04.2022 | 15:25
02:08
Mehmet Barlas | 23 Nisan ve Kılıçdaroğlu'nun çocuksu davranışları 23.04.2022 | 15:19
04:32
Mahmut Övür | İzmir'deki milyonluk rant kavgasında neler var? 23.04.2022 | 15:02
10:13
Başkan Erdoğan 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu | Video 23.04.2022 | 14:42
Mehmet Barlas'ın 25.04.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...